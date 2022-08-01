العقدة..العقدة..العقدة

2022/08/01 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التصدي‭ ‬للأزمة‭ ‬العراقية‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مجاملات‭ ‬وتلاعب‭ ‬بالألفاظ،‭ ‬فالقضية‭ ‬المتفجرة‭ ‬لن‭ ‬تُحل‭ ‬بتبويس‭ ‬اللُحى،‭ ‬وانّما‭ ‬هناك‭ ‬توجهات‭ ‬معلنة‭ ‬او‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭ ‬لكسر‭ ‬عظم‭ ‬بين‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬وزعيم‭ ‬حزب‭ ‬الدعوة‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬الأسباب،‭ ‬وهو‭ ‬ازمة‭ ‬التسجيلات‭ ‬التي‭ ‬فجّرت‭ ‬المشهد‭ ‬كله،‭ ‬وسرّعت‭ ‬من‭ ‬تداعياته‭.‬والمسألة‭ ‬يمكن‭ ‬تسويتها‭ ‬بين‭ ‬الإطار‭ […]

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