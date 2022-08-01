إيران‭: ‬تطورات العراق‭ ‬شأن‭ ‬داخلي والحل‭ ‬في‭ ‬الحوار

2022/08/01 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ اعتبرت‭ ‬إيران‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬والمتمثّلة‭ ‬باعتصام‭ ‬مؤيدي‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬داخل‭ ‬مبنى‭ ‬البرلمان،‭ ‬هي‭ ‬‮«‬شأن‭ ‬داخلي‮»‬‭ ‬يجب‭ ‬حلّه‭ ‬بالحوار‭.‬ وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نتابع‭ ‬بعناية‭ ‬وحساسية‭ ‬التطورات‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭.‬ وأضاف‭ ‬‮«‬نعتبر‭ ‬أن‭ ‬التطورات‭ ‬الراهنة‭ ‬تعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الشؤون‭ […]

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