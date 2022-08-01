2022/08/01 | 23:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران- الزمان اعتبرت إيران الإثنين أن التطورات الأخيرة في العراق، والمتمثّلة باعتصام مؤيدي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر داخل مبنى البرلمان، هي «شأن داخلي» يجب حلّه بالحوار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي «نحن نتابع بعناية وحساسية التطورات الراهنة في العراق». وأضاف «نعتبر أن التطورات الراهنة تعد جزءا من الشؤون […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: تطورات العراق شأن داخلي والحل في الحوار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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