2022/08/02 | 00:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H0lL4OHhHXc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الآن هتافات انصار مقتدى الصدر من داخل مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الآن هتافات انصار مقتدى الصدر من داخل مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).