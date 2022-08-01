الكاظمي يدعو لحوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف لوضع خارطة طريق للحل

2022/08/02 | 00:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي: على المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها

الكاظمي: على القوات الأمنية حماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع أي اعتداء عليها

الكاظمي: على المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة

الكاظمي: على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية

الكاظمي: أدعو جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة حوار وطني للوصل إلى حل سياسي

الكاظمي: ندعو جميع الأطراف للتهدئة وعدم الانسياق نحو الاتهامات ولغة التخوين

الكاظمي: عراقنا يشهد احتقانا سياسيا كبيرا قد ينذر بعواقب وخيمة

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