واشنطن تكثف جهود ملاحقة تهريب النفط الإيراني وانتهاك العقوبات الاميركية

2022/08/02 | 00:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبكة عالمية وأنشطة مشبوهة..متابعة ـ الصباح الجديد:تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف رجل أعمال يقيم في الإمارات العربية المتحدة وشبكة من الشركات يشتبه في أنها تساعد في تصدير النفط الإيراني، كجزء من جهد أوسع لتصعيد الضغط الدبلوماسي على طهران في الوقت الذي يضغط فيه المسؤولون الأميركيون للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، وفقا ...

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