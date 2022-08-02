2022/08/02 | 00:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من الضغوط العكسية متابعة ـ الصباح الجديد :قال محللون نفطيون، إن أسعار الخام تواجه تحديات متعلقة باستمرار حالة عدم الاستقرار، خاصة عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، مشيرين إلى حالة السوق الضيقة الحالية تحفز على الصعود، لكن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أدى إلى انخفاض ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معنويات أسواق النفط افضل وفرص صعود الأسعار كبيرة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معنويات أسواق النفط افضل وفرص صعود الأسعار كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).