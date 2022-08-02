انهيار جزء من إهراءات مرفأ بيروت بعد حريق استمر أسابيع

2022/08/02 | 00:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أيام من الذكرى الثانية للانفجار الصباح الجديد – متابعة:قبل أيام من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت المروع في آب من العام الماضي، سقط جزء متصدع من إهراءات هذا المرفأ، الأحد بعد تكرر اندلاع النيران فيه.وغطى غبار كثيف أجواء مرفأ بيروت فور انهيار الجزء المتصدع.وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ...

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