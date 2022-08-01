شمول خمس مناطق جديدة بخدمات البنى التحتية في ذي قار

2022/08/02 | 00:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار… اعلن مدير مجاري ذي قار المهندس، حيدر الأسدي، اليوم الاثنين، عن شمول خمسة مناطق جديدة بخدمات البنى التحتية في قضاء الناصرية وشمولها بخدمات مشروع الناصرية الكبير.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الأسدي لـ/المعلومة/، ان “مديرية مجاري ذي قار استحصلت مصادقة محافظ ذي قار محمد هادي على […]

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