البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار

2022/08/02 | 00:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الاثنين، عن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 550 مليون دولار.

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