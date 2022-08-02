بالصور:المواكب العاشورائية تنتقد في قصائدها الحسينية حالات الفساد وتخريب البلاد

2022/08/02 | 00:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت المواكب العاشورائية ولليوم

الثاني على التوالي الفساد المستشري في

البلاد والتدمير الممنهج لكل الامور

التي تحافظ على البنى التحتية للبلاد

وحياة المواطن.



ورددت تلك المواكب قصائد

حسينية خلال سيرها

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