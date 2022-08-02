مصادر لـCNN: مقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في أفغانستان

2022/08/02 | 01:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر أمريكية، لشبكة CNN، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة نجحت في استهداف زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بطائرة بدون طيار.

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