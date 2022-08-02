2022/08/02 | 01:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، اليوم الاثنين، عن ضبط (6) حاويات خارج الحرم الكمركي تحتوي مادة (زيوت محركات) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.وذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منفذ ميناء ام قصر الشمالي يتمكن من ضبط واحباط محاولة تهريب (6) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد المركز الخبري الوطني.

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