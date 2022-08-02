أنباء عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة أميركية

2022/08/02 | 01:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مسؤولون أميركيون تحدثوا لوسائل إعلام، الاثنين، أن يكون أن زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، قُتل في غارة أميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في أفغانستان

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