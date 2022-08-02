2022/08/02 | 01:03 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل زعيم القاعدة في افغانستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/02 | 01:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل زعيم القاعدة في افغانستان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل زعيم القاعدة في افغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).