2022/08/02 | 01:05 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مقتل زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان بغارة جوية أمريكية نفذت بطائرة دون طيار

منذ 28 ثانية

عاجل | مقتل زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان بغارة جوية أمريكية نفذت بطائرة دون طيار

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