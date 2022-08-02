مظاهرات العراق.. التيار والإطار يفصلهما جدار في المنطقة الخضراء

2022/08/02 | 01:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت المظاهرات الأخيرة في بغداد وعدة محافظات أخرى الضوء على مدى قدرة الشارع العراقي على إحداث تغييرات في الساحة السياسية العراقية.

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