تعرف على أبرز الشخصيات في المشهد العراقي

2022/08/02 | 01:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرز في المشهد العراقي العديد من الشخصيات، من أهمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ونوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة الأسبق، وحيدر العبادي الذي تولى رئاسة الحكومة.

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