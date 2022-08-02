2022/08/02 | 01:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ميسان تقبض على 5 متهمين بإطلاق العيارات النارية إثر مشاجرة عشائرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/02 | 01:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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