2022/08/02 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري بغارة أمريكية في أفغانستان.وذكرت أ ب نقلا عن مصادر : ان "الغارة الأمريكية لطائرة بدون طيار في أفغانستان أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري".وبحسب رويترز ، ان وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نفذت هجومًا في كابول بأفغانستان نهاية الأسبوع ، وهو أول هجوم أمريكي معروف منذ سقوط أفغانستان العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل زعيم القاعدة "أيمن الظواهري" بغارة أمريكية في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل زعيم القاعدة "أيمن الظواهري" بغارة أمريكية في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).