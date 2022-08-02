مقتل زعيم القاعدة ⁧

2022/08/02 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مسؤولون أميركيون، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري خلال غارة نفذتها طائرة بدون طيار في افغانستان.

ونقلت محطة فوكس نيوز الأميركية عن مصادر أميركية قولهم، إن"الولايات المتحدة نفذت عملية "ناجحة" لمكافحة الإرهاب ضد هدف "مهم" أفغانستان خلال عطلة نهاية الأسبوع".

قال مصدران استخباراتيان لـ Fox News إن زعيم القاعدة أيمن الظواهري قُتل في الغارة الجوية بطائرة بدون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية.

وأضافا، أن"العملية كانت ناجحة ولم تقع إصابات بين المدنيين ".

وأشارت المحطة إلى، أن"الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن في مؤتمر صحفي بالساعة 7 والنصف مساءً مقتل الظواهري.

أغلقت إدارة بايدن السفارة الأمريكية في كابول وسحبت جميع القوات العسكرية من أفغانستان في 31 أغسطس 2021 ، منهية أطول حرب للولايات المتحدة.

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