الشرطة الاتحادية تعلن مقتل إرهابيين اثنين في سامراء

2022/08/02 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الاثنين، بقتل ارهابيين اثنين من قبل الشرطة الاتحادية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الشرطة الاتحادية قتلت إرهابيين اثنين في سامراء".

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