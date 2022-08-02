كربلاء تعلن جاهزيتها لزيارة العاشر وتشدد اجراءاتها الامنية

2022/08/02 | 01:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن نسمح بخرق امن كربلاء.

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