تفاعلات الساعة.. الصحافة تشحن الشارع وشرط انسحاب العامري تعجيزي

2022/08/02 | 01:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، 08/01/2022.الكاتب والإعلامي سالم مشكور خلال...

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الصحافة تشحن الشارع وشرط انسحاب العامري تعجيزي أولاً على المسلة.

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