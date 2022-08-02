مصادر اعلامية عالمية تؤكد مقتل زعيم القاعدة ⁧ أيمن الظواهري في غارة أمريكية

2022/08/02 | 01:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ترددت أنباء عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية بأفغانستان.وكان مسؤول أمريكي...

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