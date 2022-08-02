طالبان: الولايات المتحدة نفذت غارة بطائرة بدون طيار على منزل في كابول

2022/08/02 | 01:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية على منزل بمدينة كابول في يوم 31 يوليو/ تموز.

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