2022/08/02 | 02:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، مقتل

إرهابيين اثنين في سامراء.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "وفقاً

لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكن

الأبطال من اللواء الثالث عشر الفرقة

الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة

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