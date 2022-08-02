الكاظمي يدعو الأطراف العراقية إلى حوار وطني لوضع خارطة طريق وإنهاء الأزمة في البلاد

2022/08/02 | 02:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى

الكاظمي، اليوم الاثنين، جميع الأطراف

السياسية في البلاد، إلى حوار وطني عبر

تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف،

بغية الوصول لحل للأزمة التي تشهدها

البلاد.

وقال الكاظمي،

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