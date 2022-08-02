2022/08/02 | 02:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة أسوشيتد برس الامريكية،

يوم الثلاثاء، عن مقتل زعيم تنظيم

القاعدة أيمن الظواهري خلال غارة

أمريكية لطائرة بدون طيار في أفغانستان.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر أن القصف

الأميركي تم تنفيذه في ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة أمريكية بطائرة مسيرة في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة أمريكية بطائرة مسيرة في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).