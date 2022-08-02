2022/08/02 | 02:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Md55wEzOhMA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخلخالي: الصدر عازم على تنفيذ مطالبه ولن يتراجع هذه المرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخلخالي: الصدر عازم على تنفيذ مطالبه ولن يتراجع هذه المرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).