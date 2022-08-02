بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

2022/08/02 | 03:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وقال إن "العدالة قد تحققت" بعد أن قتلت الولايات المتحدة الظواهري في غارة بطائرة بدون طيار.

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