تفاصيل مثيرة عن مقتل الظواهري.. مفاجأة المكان والصاروخ الدقيق

2022/08/02 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى أسابيع، وبدقة فائقة خطط جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

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