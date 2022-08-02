مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية في أفغانستان

2022/08/02 | 03:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – أفادت وسائل إعلام أميركية عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان، في ما وصفه البيت الابيض الاثنين بأنه عملية “ناجحة” ضد “هدف هام”.والظواهري طبيب مصري تحول الى أحد أكبر المطلوبين في العالم بعد اعتباره من العقول المدبرة لهجمات أيلول/سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة […]

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