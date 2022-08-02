2022/08/02 | 03:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، في غارة بالعاصمة الأفغانية كابل، فيما أكد ان بلاده لن تسمح لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهابيين.وقال بايدن، في كلمة إلى الشعب الأميركي بالعاصمة واشنطن، إن العدالة تحققت بمقتل الظواهري، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا من المدنيين في العملية.وأشاد بايدن بما وصفها بالدقة العالية في قتل الظواهري، قائلا إن زعيم تنظيم القاعدة كان يختبئ مع أفراد من عائلته.وأضاف بايدن أن الظواهري تسبب بمقتل العديد من الأميركيين، كما سعى وراء استهداف المصالح الأميركية في عدة دول على مدى عقود.وتابع أنه بعد الاطلاع على المعلومات التي قدمت له، أعطى أمره بالقضاء على الظواهري الذي يبلغ 71 عاما.وتعهد الرئيس الأميركي بملاحقة الإرهابيين، قائلا إن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التهديدات حيثما كانت.وتابع: لن نسمح لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهابيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: لن نسمح لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهابيين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: لن نسمح لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).