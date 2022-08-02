السعودية تعلق على مقتل أيمن الظواهري

2022/08/02 | 03:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء، عن "ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري".

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