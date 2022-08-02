في ذكرى ميلاده.. سلمان الفرج يثير ردود فعل واسعة بـ

2022/08/02 | 05:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اللاعب السعودي سلمان الفرج ردود فعل واسعة، في تويتر، بالتزامن مع ذكرى ميلاده، الّذي صادف يوم الاثنين 1 أغسطس/ آب الجاري.

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