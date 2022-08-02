أكسيوس: واشنطن تضغط على إسرائيل لنشر نتائج التحقيق بمقتل الصحفية أبو عاقلة

2022/08/02 | 05:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل موقع أكسيوس الإخباري، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ضغط على وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في مكالمة هاتفية، السبت، من أجل نشر النتائج النهائية للتحقيق العسكري في مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة، "في أقرب وقت ممكن".

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