تنويعات أردنية على وتر يكاد ينقطع

2022/08/02 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة صحفية قديمة، حاورت فيها الفنان والموسيقي الأردني الراحل توفيق النمري، حدثني عن قصة إحدى الأغنيات التي أعاد تلحينها وضبط إيقاعها وصارت من التراث الأردني الذي يحاول أن ينجو في زحمة لزوميات ما لا يلزم

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