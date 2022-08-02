تفاصيل جديدة عن مقتل الظواهري.. عائلته كشفته ووقوفه على الشرفة أكد هويته

2022/08/02 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أكبر ضربة لتنظيم القاعدة منذ مقتل مؤسسه، أسامة بن لادن 2011، أعلنت الولايات المتحدة، قتل زعيم التنظيم، أيمن الظواهري في ضربة أميركية بأفغانستان، مطلع الأسبوع.

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