أسر ضحايا 11 سبتمبر يوجهون رسالة لبايدن بشأن الظواهري و

2022/08/02 | 08:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مجموعة من الناجين من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بيانا بشأن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في ضربة بطائرة أمريكية بدون طيار في العاصمة الأفغانية كابول.

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