2022/08/02 | 09:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، ان اطلاق الخزين الاستراتيجي للنفط من قبل اميركا والاتحاد الأوروبي سيضمن عدم ارتفاع أسعار النفط خلال الشتاء المقبل، لافتا الى ان المانيا من أوائل الدول المتضررة من نقص الغاز وتحتاج الى سنوات لايجاد البدائل للطاقة.وقال قصي لـ /المعلومة/، ان “المانيا من اول المتضررين جراء نقص الغاز، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي: السيطرة على أسعار النفط مرهون باطلاق الخزين الاستراتيجي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي: السيطرة على أسعار النفط مرهون باطلاق الخزين الاستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).