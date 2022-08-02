هبوط بأسعار النفط وخام برنت يتراجع إلى 99.26 دولاراً للبرميل

2022/08/02 | 09:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفضت أسعار النفط مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، حيث استوعب المستثمرون توقعات قاتمة للطلب على الوقود مع بيانات تشير إلى تراجع التصنيع العالمي في الوقت الذي يجتمع فيه منتجو النفط الخام الرئيسيون هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كانوا سيزيدون العرض أم لا.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 99.26 […]

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