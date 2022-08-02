مقتل جندي تركي شمالي العراق (وثيقة)

2022/08/02 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، مقتل جندي شمالي العراق.

وتستمر تركيا بعملياتها العسكرية شمالي العراق بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني المعارض لحكومتها.

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