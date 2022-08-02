إيضاح مفصل للموقف المروري في شوارع العاصمة بغداد لليوم الثلاثاء

2022/08/02 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن الموقف المروري في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مداخل بغداد (السير سالك فيها)، لكن يوجد زخم مروري اثناء الدخول الى بغداد، بسبب تدقيق المركبات، مبينة، ان "حركة السير والمرور في جانب الرصافة، شهدت بعض الكثافة الصباحية المسيطر عليها من قبل مفارزنا المنتشرة في كافة التقاطعات والساحات والموقف بتحسن تدريجي".

واكدت "قطع جسر الجمهورية فقط ذهاباً واياباً".

اما في جانب الكرخ "حركة السير والمرور جيدة في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية وبعض الكثافات المسيطر عليها من قبل مفارزنا وخصوصاً المناطق القريبة من القطوعاتمبينة، ان "القطوعات في جانب الكرخ هي قطع من تقاطع الخارجية بأتجاه الخرطوم ، وقطع تقاطع السنك بأتجاه تقاطع الشواف ذهاباً واياباً وقطع أسفل جسر الكندي بأتجاه الخرطوم ونفق الزيتون باتجاه تقاطع الخرطوم مغلق ذهاباً واياباً".

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