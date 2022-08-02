القبض على متهمين بالمخدرات والاتجار بالبشر في بغداد

2022/08/02 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الثلاثاء، القبض على 3 مطلوبين اثنين منهما بقضايا الاتجار بالبشر والاخير بقضايا المخدرات في بغداد.وذكر بيان للاتحادية تلقته ايرث نيوز، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة والقبض على الجناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء […]

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