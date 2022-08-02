‏بالوثيقة: التربية توافق على فتح ثانوية للمتفوقين في الفهود   



‏بالوثيقة: التربية توافق على فتح ثانوية للمتفوقين في الفهود   
2022/08/02 | 10:06 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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