السعودية.. ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل

2022/08/02 | 10:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، الاثنين، عن سلسلة ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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