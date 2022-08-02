تعرف على الموقف المروري في بغداد

2022/08/02 | 10:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور، اليوم الثلاثاء، عن الموقف في شوارع العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ان “دوريات ومفارز مديرية المرور العامة باشرت وبأشراف مباشر من قبل مدير المرور العام، منذ الصباح الباكر بتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية بالعاصمة.

واضافت ان “السير في مداخل بغداد سالك لكن يوجد زخم مروري اثناء الدخول الى العاصمة جراء تدقيق المركبات”.

وفي جانب الرصافة، ذكرت المديرية ان “حركة السير والمرور شهدت بعض الكثافة الصباحية المسيطر عليها من قبل مفارزنا المنتشرة في كافة التقاطعات والساحات والموقف بتحسن تدريجي”، مشيرا الى ان “القطوعات في جانب الرصافة تضمنت جسر الجمهورية ذهاباً واياباً”.

وفي جانب جانب الكرخ، اكدت المديرية ان “حركة السير والمرور جيدة في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية وبعض الكثافات المسيطر عليها من قبل مفارزنا وخصوصاً المناطق القريبة من القطوعات “.

وذكرت ان “القطوعات في جانب الكرخ تضمنت:

1-قطع من تقاطع الخارجية بأتجاه الخرطوم

2-قطع تقاطع السنك بأتجاه تقاطع الشواف ذهاباً واياباً.

3-قطع أسفل جسر الكندي بأتجاه الخرطوم .

4-نفق الزيتون باتجاه تقاطع الخرطوم ذهاباً واياباً.

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