زراعة كربلاء تجهز الفلاحين بسماد اليوريا

2022/08/02 | 10:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشركة العامة للتجهيزات الزراعية اطلقت عمليات تجهيز سماد اليوريا لأصحاب البساتين .

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