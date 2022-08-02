قطر توقع اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي بمجلس التعاون الخليجي لتزويد العراق بالطاقة

2022/08/02 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- ترجمة

وقع صندوق قطر للتنمية (QFFD) اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لتطوير نظام الربط الكهربائي الخليجي وربطه بشبكة جنوب العراق.

ووفقا لموقع الخليج تايمز فأن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في تغطية جزء من الطلب على الكهرباء بالإضافة إلى تحسين أداء واستقرار شبكة الكهرباء في المنطقة الجنوبية من العراق من خلال إنشاء محطة تحويل جديدة بقدرة 400 ك.ف في منطقة الوفرة في الكويت وربطها بها.



نظام الربط الكهربائي الخليجي وشبكة الكهرباء العراقية عبر محطة محولات الفاو جنوب العراق.

وقال خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية: "نسعى معًا بالشراكة مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوصيل الكهرباء إلى إخواننا في جنوب العراق، حيث سيلعب دعم الكهرباء دورًا أساسيًا ومحوريًا في تعزيز القطاعات الأساسية الحيوية ودعمها مثل القطاع الصحي الذي سيوفر بدوره الخدمات الصحية لعدد كبير من المرضى ، بالإضافة إلى تعزيز قطاع التعليم ، وسيكون لهذه المبادرة دور محوري في التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية.



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وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجية أحمد بن علي الإبراهيم ، إن التوصيل الكهربائي حقق وفورات اقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3 مليارات دولار منذ التشغيل الكامل للمشروع ، مع تجنب الانقطاعات الكبيرة في الشبكات الخليجية منذ بدء التشغيل في عام 2009 ، والذي حقق أثر كبير على استمرارية الكهرباء وأثرها الكبير على المجتمع والقطاع الاقتصادي والصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي.

يتم تنفيذ المشروع من قبل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك وتدير شبكة الربط الكهربائي الخليجية ، وهو من أهم مشاريع ربط البنية التحتية المعتمدة من قبل مجلس التعاون الخليجي.



ومن الفوائد التي حققها المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة ، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ ، والاستفادة من الفائض ، وخفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

في عام 2001 ، تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي ، وتم الانتهاء من مشروع الربط البيني في عام 2009.

تعتبر الهيئة أن توقيع اتفاقية الربط البيني مع شبكة الكهرباء في جنوب العراق ، والتي تزامنت مع قمة جدة للأمن والتنمية في 15 يوليو 2022 ، من أهم المشاريع الإستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستبدأ.



أعمال التنفيذ خلال هذا الشهر على أمل استكمالها صيف 2024.

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