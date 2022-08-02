الصادقون: حل الخلافات يكون بالجلوس على طاولة الحوار واحدة

2022/08/02 | 10:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية أحمد الموسوي ، الثلاثاء ، إن تظاهرات الشرعية خرجت للحفاظ على مؤسسات الدولة والاطر القانونية والدستورية والتي يجب أن يحتكم لها جميع .وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما نشهده من تصعيد لالغاء النظام والعملية السياسية والقانون لهو امر خطير”.وأضاف أن “الجلوس على طاولة […]

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